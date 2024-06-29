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أحمد جودة - القاهرة - انتقد البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل هدفين في فوز فريقه على باراغواي 4-1 في بطولة كوبا أمريكا الحكام وقال إنهم "دائمًا" يقفون ضدهم.

قال نجم "الكناري" عقب انتهاء المباراة: "كوبا أمريكا معقدة دائمًا بسبب الملاعب والحكام، الذين يقفون ضدك دائمًا، وبسبب طريقة معاملتهم لنا، لكن يجب أن نتحلى بالعزم".

وصرح: "يمكننا التحدث فقط إن فزنا. اتحاد أمريكا الجنوبية المنظمة للبطولة (الكونميبول) يقول إننا نتحدث كثيرًا".

كوبا أمريكا.. فينيسيوس يفتح النار على الحكام و"الكونميبول"



وعن المستوى الرائع الذي قدمه في المباراة، أشار فيني إلى أنه لا يلعب أبدًا لمصلحته الشخصية، وإنما من أجل البلاد.

وقال فينيسيوس: "أحاول التطور دائمًا، لكن هذا الأمر ليس ممكنًا على الدوام. اليوم قدمت مباراة كبيرة، بمستواي المعهود".



وأضاف: "هذا الفريق يريد أن يضع البرازيل في المكان الذي تستحقه".



وتحتل البرازيل حاليًا وصافة المجموعة الرابعة بأربع نقاط بعد كولومبيا المتصدرة التي ضمنت التأهل إلى ربع النهائي وسيتواجه الفريقان في المباراة المقبلة.