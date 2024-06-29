نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم الحريق.. 3 كوارث شهدها استاد الإسكندرية خلال 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توالت الأزمات والكوارث على استاد الإسكندرية خلال العام الحالي 2024 وكان آخرهم الحريق الذي شهدته مباراة بيراميدز ضد سموحة أمس الجمعة، وتسبب ذلك في إلغاء المباراة.

ونشب حريق في استاد الإسكندرية، دون خسائر بشرية، وذلك أثناء مباراة بيراميدز وسموحة في الجولة رقم 28 من مسابقة الدوري المصري وأرجعت التحريات سبب نشوبه لحدوث ماس كهربائي.

وقرر الحكم محمد سلامة بإلغاء مباراة بيراميدز وسموحة عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، لعدم إمكانية إصلاح كشافى الإضاءة في الملعب.

وليست هذه الأزمة الأولى التي يشهدها استاد الإسكندرية في العام الحالي ولكن سبقها عدة أزمات أخرى سيطرت على الساحة الكروية في الفترة الماضية وأحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي.

سقوط أحمد رفعت المُرعب في مباراة فيوتشر والاتحاد

وشهد استاد الإسكندرية في مارس الماضي وتحديدًا في مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة سقوط مرعب لـ أحمد رفعت لاعب الأخير في الدقيقة 88 دون تدخل من أي لاعب وتبين أن سقوطه جاء نتيجة توقف عضلة القلب وتسببت هذه الواقعة في ضجة كبيرة في الشارع الكروي المصري وشغلت الجماهير بشكل كبير خاصة في ظل توجيه البعض انتقادات لعدم توافر التجهيزات الطبية في الملعب والتي كانت ستساعد في اسعاف اللاعب ولكن تم نقله إلى مستشفى قريبة من الملعب من أجل تقديم إنقاذ حياته بشكل سريع ونجحت الجهود في إنقاذه وتقديم الرعاية الطبية له ولا يزال اللاعب بعيدا عن الملاعب يواصل الرعاية والعلاج.

إنقطاع الكهرباء يؤخر مباراة سموحة وبلدية المحلة

من الأزمات التي شهدها استاد الإسكندرية في بطولة الدوري المصري هذا الموسم هو تأخر انطلاق مباراة سموحة ضد بلدية المحلة في الجولة 19 لمدة نصف ساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه في ملعب اللقاء.

وأكد مسؤولو استاد الإسكندرية أنهم قاموا بمخاطبة شركة الكهرباء بمواعيد المباريات التي يستضيفها الملعب لتجنب انقطاع الكهرباء ولكنهم فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي قبل مباراة سموحة وبلدية المحلة مما تسبب في تأجيل انطلاقها لمدة نصف ساعة.

