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أحمد جودة - القاهرة - يخضع أكرم توفيق، لاعب خط وسط النادى الأهلى، للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للفريق للوقوف على مصيره من مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب ‏الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

فحص طبي يحسم موقف أكرم توفيق أمام طلائع الجيش

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فاركو التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بعد التحام مع شكري نجيب لاعب الفريق المنافس، على أن يكون هناك فحص طبي لحسم موقفه.

وفاز النادي الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

