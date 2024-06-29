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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة منتخب ألمانيا والدنمارك اليوم بدون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب ألمانيا والدنمارك اليوم دون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024.. تُقام مساء اليوم السبت، 29 يونيو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية، المباراة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المانيا والدنمارك في اليورو 2024 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

كلاسيكية أوروبية في دور الـ 16: ألمانيا تبحث عن تأكيد هيمنتها أمام الدنمارك

يدخل المنتخب الألماني المباراة بمعنويات عالية بعد عودته إلى منصات التتويج في بطولة كأس العالم 2022، حيث حلّ في المركز الثالث.

كما أنهى دور المجموعات في يورو 2024 في صدارة المجموعة الأولى، بعد تحقيقه الفوز في مباراتين وتعادله في مباراة واحدة.

يسعى "المانشافت" لاستعادة لقب بطولة أمم أوروبا، الذي فقده في النسخة الأخيرة لصالح إيطاليا.

في المقابل، يُقدم منتخب الدنمارك أداءً قويًا في البطولة حتى الآن، حيث لم يتلقَ أي هزيمة في دور المجموعات.

فقد تعادل في مبارياته الثلاث أمام سلوفينيا وإنجلترا وصربيا، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

يُعرف المنتخب الدنماركي بصلابته الدفاعية، حيث لم يتلقَ سوى هدف واحد في دور المجموعات.

و يسعى "الدنماركيون" إلى تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة والتأهل إلى ربع النهائي على حساب أصحاب الأرض.

تُتوقع مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث يتميز كل منهما بأسلوبه الخاص.

فألمانيا تعتمد على أسلوب هجومي سريع بقيادة كاي هافيرتز وتوماس مولر.

بينما يعتمد منتخب الدنمارك على أسلوب دفاعي مُنظّم بقيادة كريستيان إريكسن ويوناس ويند.

سيكون الصراع على أشدّه بين مدربي المنتخبين، هانسي فليك وكاسبر هيولماند، لفرض أسلوبه على أرض الملعب.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في اليورو 2024

يُنتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مساء اليوم السبت 29 يونيو 2024، المواجهة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024.

وتقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

تُبثّ مباراة ألمانيا والدنمارك، التي تقام مساء اليوم السبت 29 يونيو 2024، في إطار دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024، على beIN Sports Max 1 وهي القناة الناقلة الحصرية للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول ترددات قناة beIN Sports Max 1

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12604 27500 أفقي 2/3 سهيل سات 10810 27500 رأسي 2/3

تشكيل ألمانيا المتوقع للمباراة

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: انطونيو رودريجو، كيميتش، جوناثان تاه، ميتلشتيت.

الوسط: جمال موسيالا، إيلكاي جوندوجان، فيرتز.

الهجوم: كاي هافيرتز.

تشكيل الدنمارك المتوقع أمام ألمانيا

حراسة المرمي: كاسبر شماكيل.

الدفاع: أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

الوسط: إريكسن، هوجبيرج، هولماند، يواكيم ماهلى، فيكتور كريستنسن.

الهجوم: هويلوند، وين.

مشوار منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024

نجح منتخب ألمانيا في التأهل إلى الدور الـ16 كأول المتأهلين، حيث تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من ثلاث مباريات. حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة. في المقابل، تأهل منتخب الدنمارك إلى الدور ربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، والتي جمعها من التعادل في مبارياته الثلاث.

يدخل منتخب ألمانيا المباراة بثقة عالية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور ومعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد في دور المجموعات. سجل المنتخب الألماني ثمانية أهداف حتى الآن واستقبلت شباكه هدفين فقط، مما يجعله مرشحًا قويًا للمنافسة.

مشوار منتخب الدنمارك في بطولة يورو 2024

يسعى منتخب الدنمارك، الملقب بـ "الديناميت"، لتحقيق المفاجأة والتغلب على ألمانيا في عقر دارها للعبور إلى دور الثمانية، رغم عدم تحقيقه لأي فوز في دور المجموعات. يستذكر الدنماركيون إنجازهم في نسخة 1992، عندما توجوا باللقب على حساب ألمانيا.

تعد هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين، حيث سبق وأن تقابلا أربع مرات. فازت ألمانيا في مباراتين، وفازت الدنمارك في المباراتين الأخريين.

حكام مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

