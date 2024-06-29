نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 الدوري المصري. وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً. وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا، كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام

محمد بسام خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج

إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج خط الهجوم: چون إيبوكا يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.