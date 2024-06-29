نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا بثنائية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب مصطفى شلبي، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها شلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء حاول محمد بسام إبعادها من يمين مرماه ولكن الكرة مرت إلى الشباك.

فيما نجح جون إيبوكا في إحراز هدف التعادل لصالح فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة من صديق أوجولا وصلت إلى جون إيبوكا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير بوجه القدم اليمنى فسكنت كرته يمين المرمى.

ونجح نبيل عماد دونجا، في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام، وتابعها دونجا ليسجل الهدف الثاني للزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

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