نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. هدف سويسرا الثاني في شباك إيطاليا بكأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز منتخب سويسرا تقدمه بهدف ثانٍ أمام إيطاليا في منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا. يلتقي المنتخبان في دور الـ16 للبطولة التي تستضيفها ألمانيا.

هدف سويسرا الثاني في شباك إيطاليا

استحوذ المنتخب السويسري على الكرة، حيث قام إيبيشر بتمرير كرة تجاه فارجاس، الذي وجد مساحة على حافة منطقة جزاء إيطاليا وسددها بضربة متقنة في شباك الحارس دوناروما مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46.

وكانت سويسرا قد تقدمت بهدف أول في الدقيقة 37 بعد تمريرة من فارجاس إلى ريمو فريلير.