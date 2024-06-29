نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. عماد النحاس مديرًا فنيا للمقاولون العرب خلفًا لمعتمد جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح اتفاقه مع عماد النحاس لتوليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد قبول اعتذار معتمد جمال عن استكمال مهمته.

عماد النحاس مديرًا فنيا للمقاولون العرب

من المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس مهمته بداية من مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام إنبي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

عقد الجهاز الفني الجديد اجتماعًا لوضع خطة العمل العاجلة للمرحلة المقبلة، بحضور المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي.

تلقى نادي المقاولون العرب في مباراته الأخيرة هزيمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.