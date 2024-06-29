نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يحسم مصير فيليكس مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على أسباب رغبة الألماني هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني في الاحتفاظ بخدمات البرتغالي جواو فيليكس نجم البرسا في فترة الميركاتو الصيفي.

فليك يريد بقاء فيليكس

لفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن فيليكس البالغ من العمر 24 عامًا أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد لا يرغب في الاحتفاظ بخدمات جواو فيليكس في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يأمل في استعارة جواو فيليكس بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال فترة الميركاتو الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فيلك يعتقد أن فيليكس يتمتع بموهبة هائلة وأنه يستطيع الحصول على أفضل النتائج منه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن عقد جواو فيليكس يستمر مع أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2029.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جواو فيليكس كان قد شارك في 44 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فيليكس كان قد انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من بنفيكا مقابل 127.20 مليون يورو في صيف عام 2019.