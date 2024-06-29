نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيطاليا يودع يورو 2024 بخسارة مذلة أمام سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيطاليا بطولة كأس أمم أوروبا بعد الهزيمة من نظيره المنتخب السويسري بهدفين نظيفين في اللقاء المثير القوي الذي جمع بينهم بستاد الأولمبي ببرلين ضمن منافسات دور 16 من البطولة الأوروبية بقيادة سباليتي.

ملخص مباراة إيطاليا وسويسرا

وبدأت أحداث مباراة إيطاليا وسويسرا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل وكان سويسرا الأقرب للهدف الأول ولكن لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان حتى سجل ريمو فريلير الهدف الأول في الدقيقة 37 صنع فارجاس وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني وسجل روبين فارجاس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 صنعه له ايبشير وحاول ايطاليا العودة وتسجيل هدف أول ولكن فشلت كل محاولاته وانتهت المباراة 2/0.