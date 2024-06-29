نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة ممتعة.. الزمالك يمزق شباك سيراميكا كليوباترا برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب مصطفى شلبي، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها شلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء حاول محمد بسام إبعادها من يمين مرماه ولكن الكرة مرت إلى الشباك.

وأحرز جون إيبوكا، هدف التعادل لصالح فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة من صديق أوجولا وصلت إلى جون إيبوكا المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير بوجه القدم اليمنى فسكنت كرته يمين المرمى.

ونجح نبيل عماد دونجا، في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام، وتابعها دونجا ليسجل الهدف الثاني للزمالك.

بينما تمكن اللاعب صديق أوجولا، في إحراز الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني، بعد كرة عرضية من أحمد ياسر ريان من جهة اليمين قابلها أوجولا برأسية قوية سكنت منتصف المرمى.

فيما نجح النجم السنغالي إبراهيما نداي، في إحراز الهدف الثالث للزمالك، في الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.

ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الرابع للقلعة البيضاء، في الدقيقة 91 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من السنغالي إبراهيما نداي.