نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ملخص أهداف مباراة إيطاليا وسويسرا في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيطاليا بطولة كأس أمم أوروبا بعد الهزيمة من نظيره المنتخب السويسري بهدفين نظيفين في اللقاء المثير القوي الذي جمع بينهم بستاد الأولمبي ببرلين ضمن منافسات دور 16 من البطولة الأوروبية بقيادة سباليتي.

أهداف مباراة إيطاليا وسويسرا

وسجل ريمو فريلير الهدف الأول لسويسرا في الدقيقة 37 صنع فارجاس.

وأحرز روبين فارجاس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 صنعه له ايبشير وانتهت المباراة 2/0.