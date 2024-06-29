عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي أمام الدنمارك في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الدنمارك في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة الدنمارك في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، ميتلشتيت، دافيد راوم.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، توني كروس، روبرت أندريتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا، ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد الدنمارك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.