نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة".. بيان ناري من الاتحاد السكندري عقب التعادل مع الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى احتجاجا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم.

الاتحاد السكندري يحتج على حكم مباراة فريقه مع الداخلية

أشارت إدارة النادى خلال الاحتجاج إلى أن حكم المباراة لم يكن موفقًا على الاطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق خاصه عدم إحتساب هدف صحيح للاعب الأنجولى مابولولو فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته.

وتضمن الاحتجاج أن الهدف الغير محتسب والذى تم إلغائه كان كفيل بتغيير سير وأحداث المباراة بشكل كبير وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

أوضحت إدارة النادى أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته.

و طالب نادى الاتحاد السكندرى بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع الداخليه بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ستاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 37 نقطة.