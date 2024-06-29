نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.