تشيلسي يعلن تعاقده مع أوماري كيليمان

تشيلسي يعلن تعاقده مع أوماري كيليمانأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، تعزيز صفوفه الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع اللاعب أوماري كيليمان قادما من استون فيلا.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه، إن كيليمان وقع عقدا مع تشيلسي لمدة 6 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي وسينضم إلى زملائه الجدد في الفريق استعدادا للموسم الجديد 2024 - 2025 الشهر المقبل.

وبدأ لاعب الوسط المهاجم أوماري كيليمان البالغ من العمر 18 عاما مسيرته الكروية، في نادي ديربي كاونتي وقضى معه (10) سنوات قبل انتقاله إلى أستون فيلا في عام 2022، ليخوض معه (5) مباريات في الموسم الماضي، وشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

ويطمح تشيلسي إلى إنعاش حظوظه في المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بعد أن أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري برصيد 63 نقطة.