نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو اليوم في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية عن موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في بطولة كوبا أمريكا 2024.



يتواجد منتخبي الأرجنتين وبيرو في المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي كندا وتشيلي.



يحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وبيرو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب هارد روك في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات المفتوحة لمباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024



قناة Esport 3 الإسبانية:



تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا.



قناة L’Equipe TV الفرنسية:



تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا.



قناة Sport Italia الإيطالية:



تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا