نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يلمح بالاعتزال.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب كرواتيا، مفاجأة من العيار الثقيل حول اعتزاله اللعب دوليًا، عقب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات ببطولة اليورو 2024.

واحتل المنتخب الكرواتي، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، والتي تضم إيطاليا وإسبانيا بجانب منتخب ألبانيا الذي ودع البطولة أيضا.

مودريتش يلمح بالاعتزال

ونشر مودريتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة غامضة جاء بها الآتي: "إرتداء قميص منتخب كرواتيا، يذكرني دائما بلحظات السعادة والفخر الأكبر في حياتي".

وتابع: "في كأس أمم أوروبا الحالية، واجهنا لحظات صعبة كانت الأقل جمالًا في كرة القدم".

واختتم:" لكن فخر اللعب مع منتخب كرواتيا لا يعتمد على النتائج، شكرًا لكم جميعًا على الدعم الكبير".