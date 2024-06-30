نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قادر علي اللعب في أوروبا.. نجم الزمالك يفاجئ محمد عبد المنعم بتصريح مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المدافع الفلسطيني ياسر حمد، نجم نادي الزمالك الذي أعلن رحيله في الفترة الأخيرة، أن فريقي الأهلي والزمالك يمتلكوا العديد من اللاعيين التي يمكنهم مستواهم الفني من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأعلن ياسر حمد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب خروج اللاعب من حسابات المدير الفني جوزيه جوميز.

- ياسر حمد يتحدث عن زيزو ومنعم

وأكد ياسر حمد في تصريحات مع سيف زاهر:" الدوري المصري لديه مواهب ولاعبين من الطراز الرفيع والذي يمكنهم أن ينضموا إلى مختلف الأندية الأوروبية".

وتابع:" مستوى وعقلية أحمد سيد زيزو، يسمح له بالاحتراف في أقوى الأندية الأوروبية بكل سهولة".

وأختتم:" في النادي الأهلي يوجد محمد عبد المنعم، يستحق الاحتراف في أوروبا فهو مدافع قوي جدا، وأنا أعلم أنه تلقى مؤخرا العديد من العروض الأوروبية للرحيل عن الأهلي".