نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب سويسرا السابق: نسخة يورو 2024 مثيرة للغاية.. وهذا المنتخب الأقرب للتتويج بالبطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف باسكال تسوبر حارس مرمى منتخب سويسرا وفريقي باير ليفركوزن الألماني وفولهام الإنجليزي السابق ومدير متحف الفيفا الحالي، عن المنتخب الأقرب للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ونجح المنتخب السويسري في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما تفوق على منتخب إيطاليا بثنائية نظيفة.

باسكال تسوبر يكشف عن سعادته بتأهل منتخب سويسرا

وأكد باسكال تسوبر في تصريحات له لبرنامج «رقم 10» مع الإعلامي كريم رمزي على القناة «الأولى»:" أنا سعيد للغاية بتأهل سويسرا على حساب إيطاليا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، والمنتخب السويسري قدم مستوى مميز في البطولة بقيادة المدرب مورات ياكين، واللاعبين يتطورون بشكل كبير".

وتابع:" منتخب سويسرا كان يمتلك الروح أمام ايطاليا ونتطور بشكل كبير، وسيتم الاستعداد بكل حماس للمباراة القادمة في ربع نهائي اليورو".

واستكمل نجم سويسرا السابق:" تتويج المنتخب السويسري بلقب كأس أمم أوروبا ٢٠٢٤، غير متوقع ولكننا دائما نمتلك طموحات كبيرة، وكنا فزنا على بطل أوروبا في النسخة الماضية، ولدينا شخصية هائلة الآن ".

ثم أضاف:" نسخة اليورو الحالية مثيرة للغاية، وهناك العديد من المنتخبات تقدم أداء مميز رغم عدم امتلاكها للاعبين كبار ولديهم كذلك لاعبين شباب هم المستقبل في أوروبا".

وقال تسوبر في تصريحاته:" منتخب إنجلترا قوي للغاية، ولكنه لم يقدم كل ما لديه في دور المجموعات، وهم الأقرب للفوز أمام سلوفاكيا في مباراة ثمن نهائي اليورو".

ثم اختتم:" منتخب إسبانيا أدى بشكل مميز للغاية في دور المجموعات ولديهم لاعبين هائلين، ويلعبون كرة جيدة، ولذلك فهم المرشح الأبرز للتتويج بلقب يورو ٢٠٢٤ وكذلك منتخب النمسا الذي ينافس بقوة على بطولة كاس الامم الاوروبية.

