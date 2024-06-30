نجم ألمانيا يرفض التقليل من شأن إنجلترا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - رفض إيلكاي جوندوجان نجم منتخب ألمانيا ونادي برشلونة، التقليل من مشاركة إنجلترا في النسخة الحالية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

جوندوجان: لا يجب التقليل من شأن إنجلترا

قال جوندوجان في تصريحات صحفية: "لا تقلل من شأن إنجلترا أبدًا. لقد تصدروا مجموعتهم وحصلوا على النتائج المرجوة".

وتابع: "في هذه البطولات، هذا شيء جيد، يمنحك الحصول على النتائج الثقة والحافز للعب بشكل أفضل. يتعلق الأمر فقط بالتأهل إلى الجولة التالية طوال الوقت".

وأكمل: "ربما يكون منتخب فرنسا فقط الذي يمتلك تشكيلة مماثلة من حيث الموهبة والإمكانات لكن إنجلترا لا يزال من بين المرشحين".

واصل: "في الأدوار الإقصائية، هم مليئون بالخبرة، لكن يمكنني أن أتفهم الانتقادات التي تقول إن بإمكانهم اللعب بشكل أفضل".

وختم: "في حالتنا، يمكنك أن ترى كيف أن الحصول على نتائج كبيرة يمكن أن يحدث فرقًا. المزاج السائد في ألمانيا جيد للغاية، لكن هذا لأننا نحقق نتائج جيدة".