الرياضة

نجم ألمانيا يرفض التقليل من شأن إنجلترا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - رفض إيلكاي جوندوجان نجم منتخب ألمانيا ونادي برشلونة، التقليل من مشاركة إنجلترا في النسخة الحالية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

جوندوجان: لا يجب التقليل من شأن إنجلترا

قال جوندوجان في تصريحات صحفية: "لا تقلل من شأن إنجلترا أبدًا. لقد تصدروا مجموعتهم وحصلوا على النتائج المرجوة".

وتابع: "في هذه البطولات، هذا شيء جيد، يمنحك الحصول على النتائج الثقة والحافز للعب بشكل أفضل. يتعلق الأمر فقط بالتأهل إلى الجولة التالية طوال الوقت".

وأكمل: "ربما يكون منتخب فرنسا فقط الذي يمتلك تشكيلة مماثلة من حيث الموهبة والإمكانات لكن إنجلترا لا يزال من بين المرشحين".

واصل: "في الأدوار الإقصائية، هم مليئون بالخبرة، لكن يمكنني أن أتفهم الانتقادات التي تقول إن بإمكانهم اللعب بشكل أفضل".

وختم: "في حالتنا، يمكنك أن ترى كيف أن الحصول على نتائج كبيرة يمكن أن يحدث فرقًا. المزاج السائد في ألمانيا جيد للغاية، لكن هذا لأننا نحقق نتائج جيدة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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