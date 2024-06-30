نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير ينهي الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي وإمكانية إلغاء البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة مشاركة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي، الغريم التقليدي.

شوبير: الزمالك سيشارك في السوبر

تحدث شوبير، عن إمكانية عدم مشاركة الزمالك في لقاء كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته أمام الأهلي بسبب عدم الحصول على الرخصة الإفريقية.

قال شوبير، في برنامجه، المُذاع عبر "أون سبورت إف إم": "يعتقد البعض أن عدم حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية أنّ السوبر الإفريقي يتلغي لعدم مشاركة الزمالك".

وأضاف: "القصة مختلفة بخصوص مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي ومشاركته في الكونفدرالية، لأن هذه البطولة إمتداد للموسم الماضي، وبالتالي لا علاقة له بأزمة التراخيص".

واصل: "الزمالك سيخوض لقاء السوبر أمام الأهلي بشكل طبيعي، وحتى هذه اللحظة لم يتحدد موعده، ولا صحة لما يتردد بشأن عدم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي".