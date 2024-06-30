نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برينتفورد يتفوق علي تشيلسي ويقترب من ضم الجوهرة الأنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سكاي سبورت عن اقتراب نادي برينتفورد من ضم الموهبة الأنجليزية آرشي جراي البالغ من العمر 18 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن مسئولو نادي برينتفورد توصلوا لاتفاق مبدئي مع ليدز لضم جراي مقابل 35 مليون جنية استرليني في الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلي أن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال لنادي برينتفورد بعدما منح الفريق الأبيض اللاعب الإذن لإجراء الفحص الطبي وإتمام الإجراءات الرسمية للصفقة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلي أهتمام عدد كبير من الأندية الأنجليزية لضم لاعب الوسط الإنجليزي صاحب الأصول الاسكتلندية وعلي رأسهم تشيلسي.

جراي موهبة تلمع في سماء الكرة الانجليزية

وشهد الموسم الماضي تألق لافت للنظر للجوهرة جراي مع الطواويس، رغم الهزيمة في نهائي البلاي أوف المؤهل للبريميرليج أمام ساوثهامتون بهدف نظيف.

وتم تصعيد آرشي جراي للفريق الأول لنادي ليدز يونايتد عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ وجلس علي مقاعد البدلاء في أولي مبارياته مع فريقه أمام الأرسنال.

ويعد لاعب منتخب انجلترا تحت ال ٢١ عام من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الانجليزية، لما يمتلكه من قدرات بدنية ومهارية هائلة ويجيد اللعب في مركز الوسط والظهير الأيمن.

