نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يصفع ليفربول في صفقة هجومية قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن برايتون أتم الاتفاق مع نيوكاسل يونايتد مساء أمس علي ضم المهاجم الجامبي الشاب يانكوبا مينتيه.

وأضاف رومانو أن برايتون توصل لإتفاق مع نيوكاسل لضم اللاعب مقابل 30 مليون جنيه استرليني، واللاعب سيوقع علي عقده مع فريقه الجديد حتي 2029.

برايتون يقترب من ضم الجامبي يانكوبا

أكد فابريزيو أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا سيسافر إلي الولايات المتحدة يوم الأحد القادم لاجراء الفحص الطبي.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية أشارت إلي رغبة المدير الفني الجديد لليفربول أرني سلوت في ضم الجناح الأيمن يانكوبا إلي الفريق خلال الانتقالات الصيفيه.

وانتقل يانكوبا ميتنيه من فريق أودينس بولد كلوب الدنماركي مقابل 6.5 مليون جنيه استرليني إلي نيوكاسل الموسم الماضي، ثم خرج فور انضمامه علي سبيل الاعارة إلي فريق فينورد الهولندي لمدة موسم واحد تحت قيادة أرني سلوت المدير الفني الحالي لليفربول.

وتألق ميتنيه مع فينورد حيث أحرز 11 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة، وقاد الفريق في الحصول علي المركز الثاني بالدوري الهولندي والتأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.