نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هالاند يرفض التوقيع لبرشلونة بسبب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقت الإدارة الإسبانية لفريق برشلونة، أنباء صادمة بشأن خطة العملاق الكتالوني، للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

- هالاند يرفض برشلونة

ونشرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن قام خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بفتح باب للاستفسار عن وضع هالاند في العام المقبل، لبحث إمكانية ضمه.

وتابعت، جاء الرد صادما لرئيس البارسا، حيث يرى "إيرلينج"، أن الافضل هو الاستمرار داخل مانشستر سيتي، لأنه الفريق الوحيد في أوروبا حاليا، القادر على إسقاط ريال مدريد.

وأوضحت الشبكة، أن المهاجم النرويجي لديه وجهة نظر، أن العديد من الأندية لا تملك مشاريع متماسكة مثل مشروع المدرب بيب جوارديولا.

وأشارت أن رد هالاند صدم برشلونة، بعد رفضه القدوم إلى البارسا وأشادته بريال مدريد.

وأختتمت، أن برشلونة لم يفقد الأمل بعد عن فكرة التعاقد مع هالاند، لكنه بالفعل بدأ في التركيز مع بعض الترشيحات بمهاجمين آخرين، حال أصر إيرلينج على رفض التوقيع.

