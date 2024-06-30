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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي العربي القطري رسميا اليوم الأحد رحيل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده مع النادي.

وانضم ألكانتارا لصفوف العربي في سبتمبر 2022، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة موسمين.

العربي القطري يعلن رحيل البرازيلي رافينيا ألكانتارا

ووجه النادي رسالة شكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ذكر فيها "شكرًا لك على كل ما قدمته للنادي العربي ونتمنى لك النجاح في كل خطوة تخطوها في المستقبل".

ونجح اللاعب البرازيلي في تقديم مستويات مميزة للغاية، وساهم في فوز الفريق بلقب بطولة كأس أمير قطر الموسم قبل الماضي، بعد غياب 30 سنة.

كما ساهم رافينيا في تتويج العربي بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف.

وأنهى النادي العربي الموسم الكروي بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، ويسعى للظهور بشكل أفضل في الموسم القادم.

وأعلن النادي قبل أيام قليلة عن رحيل الأيسلندي آرون جونارسون، ليكون البرازيلي رافينيا هو ثاني المحترفين الراحلين عن الفريق.