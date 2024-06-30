نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل ماركوس ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي له رحيل ماركوس ألونسو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد برشلونة في بيان رسمي انتهاء رحلة ألونسو معه وخروجه من حسابات الفريق بشكل رسمي بعد أن تعاقد معه من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو في صيف 2016.

ولا يريد برشلونة بقيادة هانز فليك بقاء الونسو مع البارسا خلال الفترة القادمة، حيث لم يطلب تجديد عقده معه مفضلًا التعاقد مع لاعبين جدد.

أرقام ألونسو مع برشلونة

الجدير بالذكر أن ماركوس ألونسو شارك مع نادي برشلونة الموسم الماضي في خمس مباريات فقط ولم يتمكن من تسجيل أي هدف أو صناعة شيء لأصدقائه.