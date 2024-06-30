نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال مساعد مدرب الأرجنتين عقب الفوز على بيرو في كوبا أمريكا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق والتر صامويل مساعد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، على فوز فريقه اليوم الأحد 30 يونيو، ضد بيرو في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره بيرو، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ماذا قال مساعد مدرب الأرجنتين عقب الفوز على بيرو في كوبا أمريكا؟

وقال صامويل في تصريحات للمؤتمر الصحفي:" نحن سُعداء بالاداء الذي قدمناه في الدور الأول من البطولة، هُناك العديد من اللاعبين الذين قدموا أداء جيد نحن نثق بالفريق أكمله".

وأضاف: "الان سوف تأتي مرحلة الإقصاء وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، نطلب من اللاعبين أن يتحلوا بالصبر، نحن نعلم أنه عندما يغيب ميسي فعلينا تغيير أسلوب لعبنا، كنا نريد الضغط على بيرو وتنفيذ الهجمات عبر دي ماريا وغارناتشو لكن هذا كان صعبًا".

وأكمل:" ميسي يتحسن تدريجيًا لا يزال هُناك بضعة أيام قبل الدور القادم، من المبكر التحدث عن حالة ميسي، نحن نريد الاستماع إليه والتحدث مع الطبيب".

وتابع: "جارناتشو لعب بشكل جيد لقد رأيناه، كان من المهم أن يحصل على فرصة، هؤلاء الشباب يثيرون حماسنا نحنُ سعداء جدًا".

واختتم قائلًا: "سكالوني كان حاضرًا خلال الاستعداد للمباراة، ونحن قمنا بتنفيذ ما تدربنا عليه،نحن نحب تحليل المباريات بعد انتهاءها لاوتارو سجل هدفين ونحن سعداء بذلك والدفاع قدم اداء جيد لدينا ثقة كاملة في الفريق".

