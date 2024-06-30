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أحمد جودة - القاهرة -

وافق أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل رفقة المنتخب الوطني المصري الأولمبي.

"زيزو" يوافق على الانضمام للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس

وذلك بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة وأبدى اللاعب موافقته وعلم "دوت الخليج" بان إدارة نادي الزمالك تلقت خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص تواجد "زيزو" رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وذلك بعدما أبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام

كما تأكد غياب "تريزيجيه" عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.

ويرغب ميكالى فى الاستعانة بزيزو بعدما تعذر ضم محمود تريزيجيه وعمر مرموش للأولمبياد بسبب رفض نادييهما طرابزون التركى وفرانكفورت الألمانى.

- تفاصيل معسكر منتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد باريس 2024

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو المقبل استعدادا لـ أولمبياد باريس 2024.

وتطير بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة للمشاركة في الأولمبياد.

- مجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

