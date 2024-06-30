نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس صلاح.. الدوري السعودي يستهدف ضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكل الأندية السعودية في الفترة الأخيرة، خطرا كبيرا على إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب العروض الضخمة التي تجهزها، للحصول على العديد من خدمات نجوم الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- ليفربول يرفض رحيل فان دايك

ونشر موقع "ذا كوب تايمز" المختص بأخبار ليفربول، أن إدارة الفريق تخطط لبدء مفاوضات تجديد عقد فان دايك مع الريدز في الفترة الحالية.

وتابع، إدارة البارسا سارعت ببدء مفاوضات التجديد بسبب العروض الضخمة من أندية السعودية، حيث سيتم عقد جلسة تفاوضية مع وكيل اللاعب خلال الأيام المُقبلة، لحسم بعض الأمور المعلقة في الصفقة المنتظرة ومعرفة مدى إمكانية انتقال اللاعب للدوري السعودي هذا الصيف.

وواصل، الإدارة الإنجليزية لا ترغب في رحيل فان دايك، في ظل موافقتها الأخيرة على رحيل الكاميروني جويل ماتيب.

وأختتم الموقع، أن الإدارة تخطط لاستمرار العديد من العناصر الأساسية، لمساعدة المدرب الجديد آرني سلوت لبداية عمله مع الفريق، وأن الخطة الآن هي اتخاذ نفس أسلوب مخطط إفساد مفاوضات الدوري السعودي مع نجمه محمد صلاح في وقت سابق.

