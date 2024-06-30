رسميا.. رحيل فيليكس وكانسيلو وألونسو عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عدم استمرار المدافعين جواو كانسيلو، وماركوس ألونسو، والمهاجم جواو فيليكس، في صفوف الفريق الكاتالوني خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقودهم في 30 يونيو.

انضم الظهير الإسباني كانسيلو إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي، بينما لعب الثنائي البرتغالي فيليكس وألونسو مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي تواليًا.

رسميًا.. رحيل فيليكس وكانسيلو وألونسو عن برشلونة



وخلال موسميه مع برشلونة، لعب ألونسو، الذي سيبلغ 34 عامًا في ديسمبر (كانون الأول)، 45 مباراة رسمية، وسجل 3 أهداف، وساهم في الفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023، تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز.

ومن جانبه سجل جواو فيليكس 10 أهداف في 44 مباراة خلال الموسم الماضي، بينما سجل كانسيلو 4 أهداف في 42 مباراة في جميع المسابقات.