ريال مدريد يستغل نجم يورو 2024 للحصول على صفحته المرتقبة

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أحمد جودة - القاهرة - يكثف نادي ريال مدريد جهوده خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة جديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية فترة الإعداد للموسم المقبل 2024/2025.

ريال مدريد يضغط لضم ليني يورو

حاليًا، نجح ريال مدريد في ضم كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن هناك لاعبًا آخر قد ينضم قبل 15 يوليو. تنطلق فترة الإعداد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في ذلك التاريخ، وتطمح الإدارة إلى تعزيز الفريق بمدافع جديد بعد رحيل ناتشو إلى القادسية في الدوري السعودي.

الأعين في ريال مدريد تركز الآن على مدافع ليل، ليني يورو، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يتميز بطوله الفارع. يسعى النادي الإسباني لحسم الصفقة قبل بدء فترة الإعداد، وحدد مبلغ 40 مليون يورو كحد أقصى للتعاقد معه، مع إمكانية إضافة مبلغ متغير. لكن المشكلة تكمن في أن ليل يطالب بـ70 مليون يورو.

رغم رغبة ريال مدريد القوية في ضم يورو، إلا أن هناك بديلًا في حال فشل الصفقة، وهو مدافع منتخب إيطاليا ونادي بولونيا، ريكاردو كالافيوري، المطلوب من يوفنتوس، ليفربول، وعدة أندية أخرى، وتقدر قيمته بـ40 مليون يورو.

وجود كالافيوري على رادار ريال مدريد يعتبر تحذيرًا قويًا لنادي ليل لقبول العرض الأخير الذي يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعها النادي عند التعاقد مع إدواردو كامافينجا من رين، وسط منافسة مع باريس سان جيرمان.