تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب سلوفاكيا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2024

موعد مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره سلوفاكيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - مارك جيهي - كيران تريبيير.

خط الوسط: كوبي ماينو - ديكلان رايس.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا - جود بيلينجهام - فيل فودين.

خط الهجوم: هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في اليورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وستنقل مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا عبر قناة beIN Sports Max 1HD.