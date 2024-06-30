إنجلترا تهزم سلوفاكيا وتبلغ ربع نهائي اليورو
تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بفوز صعب 2-1 على سلوفاكيا اليوم الأحد، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بعد نهايتها بالتعادل 1-1.
سجل المنتخب السلوفاكي أول أهداف المباراة عن طريق إيفان سكرانز في الدقيقة 25، ثم أدرك جود بيلينغهام التعادل لإنجلترا في الوقت المحتسب بدل ضائع (90+5)، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول أحرز هاري كين الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا.
وتلتقي إنجلترا في دور الثمانية السبت المقبل مع سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب (2-0).
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