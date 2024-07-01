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أحمد جودة - القاهرة - عبّر ​إيفان شرانز​، نجم ​منتخب سلوفاكيا​، عبر عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام ​إنجلترا​ وعدم تحقيق التأهل لدور الثمانية في ​بطولة يورو 2024​.

سجل شرانز هدفًا لصالح سلوفاكيا في الشوط الأول، لكن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على التقدم، وتلقى هدف التعادل في الوقت القاتل قبل أن يتمكن هاري كاين من تسجيل هدف الفوز لإنكلترا في الوقت الإضافي.

شرانز: مباراة انجلترا لحظة يمكن أن نندم عليها لبقية حياتنا

شرانز أعرب عن أسفه لعدم النجاح في الحفاظ على النتيجة وتحقيق الفوز، ووصف المباراة بأنها لحظة يمكن أن يندموا عليها لبقية حياتهم.

أكد أنه كان يأمل في تحقيق أداء رائع ونتيجة إيجابية، ولكن الأمور لم تسر كما خططوا.