نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتة مؤثرة من مدافع إنجلترا تجاه وفاة طفل بسرطان الدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا فوز فريقه على سلوفاكيا في دور ال16 بكأس أمم أوروبا إلى الطفل ديلان رامسي أكشهير البالغ من العمر 5 سنوات والذي توفي نتيجة إصابته بسرطان الدم بشكل مأساوي.

لفتة مؤثرة من مدافع إنجلترا تجاه وفاة طفل بسرطان الدم

وكتب ستونز على موقع إنستجرام: "الليلة كانت من أجل ديلان" مع صورة للطفل المتوفي، وأضاف: "صبي صغير مميز لمس قلبي وقلوب عائلتي، إنه مصدر إلهام لنا جميعا، إرقد بسلام أيها المقاتل الصغير، أفكارنا مع عائلته خلال هذا الوقت العصيب الذي لا يمكن تصوره".

وأشار ستونز إلى والدة الطفل التي أعلنت عن وفاته، حيث كتبت: "توفى ديلان اليوم في الساعة 6.15 مساءا، ولم يكن يعاني من أي ألم، وكان لا يزال يتحدث ويجعلنا نضحك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لم تعد تعاني من أي ألم يا ديلان، يا بني الجميل".

وأضافت: "لا يبدو الأمر حقيقيا أننا إضطررنا لمغادرة المستشفى بدونه الليلة، مازلت في حالة صدمة، إعتقدت أنه سيتحسن كثيرا لدرجة أنني أشعر وكأنني عدت إلى المنزل للحصول على بعض الملابس النظيفة، وأنني سأعود غدا وأرى وجهه".

ودعم مدافع منتخب "الأسود" الثلاثة معركة ديلان ضد سرطان الدم لسنوات عديدة، حيث حضر المدافع حدثا يتعلق بمرض سرطان الدم أقيم في ملعب أكاديمية المدينة في 2022 من أجل تشجيع الناس على أن يصبحوا متبرعين بالخلايا الجذعية لمحاربة سرطان الدم.

وتم تشخيص إصابة ديلان بسرطان الدم وهو في سن عام واحد في عام 2020، وعانى من إنتكاسة في 2022 بعد العلاج الكيميائي، لقد خضع الطفل المتوفي لعملية زرع نخاع عظمي، لكنه تعرض لسوء الحظ إلى إنتكاسة أخرى تتعلق بمرضه.

