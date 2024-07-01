عاجل.. مصدر داخل الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ"دوت الخليج" داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب مع المغربي أشرف بن شرقي اللاعب السابق في ميت عقبة والذي رحل مؤخرًا عن الريان القطري وأصبح لاعب حر.

مصدر: بن شرقي ليس قريبًا من الزمالك

أكد المصدر في تصريحات خاصة، على عدم وجود أي مفاوضات من قبل مجلس إدارة النادي بشكل رسمي أو غير رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء السابق.

وتابع المصدر: “الزمالك موقوف حاليًا من القيد لثلاث فترات قيد، فكيف يمكن أن نفكر في استقدام أي لاعب قبل حل المشاكل الموجودة حاليًا والمتمثلة في مستحقات خالد بوطيب ومساعدي فيريرا”.

وكانت تقارير صحفية أكدت وجود مفاوضات وتحركات غير رسمية من قبل إدارة الزمالك من أجل إستعادة خدمات المغربي أشرف بن شرقي لصفوف الأبيض لكن المغالاة في طلبات اللاعب ورغبته في البقاء بأحد الفرق الخليجية ربما تكون العائق الكبير للزمالك في إعادة نجمه السابق للفريق.

وكان بطل الكونفدرالية قد نجح في التعاقد مع المغربي مطلع موسم 2018-2019 من صفوف الهلال السعودي لمدة 3 مواسم خاض خلالها 109 مباريات، سجل فيها 41 هدفًا، وصنع 28 هدفًا، وتوج خلالها مع الفارس الأبيض بـ6 بطولات هي الدوري وكأس مصر مرتين لكلا منهما، وكأس السوبر المحلي والقاري مرة واحدة لكلا منهما.

وفي وقت سابق أعلن نادي الريان القطري رحيل لاعبه المغربي رسميًا وبشكل نهائي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي 2023-2024 بسبب عدم التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد بين الطرفين.