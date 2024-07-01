نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يواصل البحث عن خليفة مارسيلو جاياردو لتدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الإتحاد السعودي بحثه عن مدرب جديد للفريق، وذلك استعدادا لبداية الموسم المقبل بطموح جديد واستعادة الألقاب.

وكان العميد قد خسر لقب الدوري الموسم الماضي لصالح الهلال، إضافة لتراجع النتائج في الموسم

اسمين في حسابات الاتحاد

وحسبما ذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع ماركو سيلفا أو ستيفانو بيولي وهناك مناقشات لتقديم 18 مليون يورو سنويًا بما يعادل 71 مليون ريال.

ولا يرتبط بيولي بعقد مع أي فريق حاليًا بعد الرحيل عن العملاق الإيطالي ميلان، بينما يتولى سيلفا، الذي كان هدفًا سابقًا للأهلي السعودي - القيادة الفنية لنادي فولهام الإنجليزي.

وأنهى العميد موسمه محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليفقد فرصة المشاركة في كأس السوبر المحلي وأي بطولة قارية.