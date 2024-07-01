نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. قرار يويفا ضد بيلينجهام وبيان بيراميدز وحقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

يويفا يفتح تحقيقًا ضد بيلينجهام بعد احتفاله الجدلي أمام سلوفاكيا

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على التصرف الذي قام به جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، أثناء احتفاله بهدف التعادل لفريقه وانقاذه من الهزيمة أمام سلوفاكيا.

وجاء في البيان: "سيجري مفتش الأخلاقيات والتأديب تحقيق تأديبي بشأن انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك اللائق من قبل لاعب منتخب انجلترا جود بيلنغهام في مواجهة منتخب سلوفاكيا".

السولية يسجل الهدف 3000 للأهلي في المواسم المكتملة من بطولة الدوري

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية من تسجيل هدفه رقم 3000 المارد الأحمر، في المواسم المكتملة من بطولة الدوري العام.

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش المقامة الأن، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وافتتح إعصار الاهداف اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 من عمر المباراة، وعزز النتيجة محمد عبد المنعم بعد تمريرة من حسين الشحات في لدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32، ليصبح هدفه رقم 3000 في كل المواسم مع الأهلي.

بيان هام من نادي بيراميدز بشأن قرار رابطة الأندية

يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغائها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط!

وفوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم عطلة ٣٠ يونيو في البلاد، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماما، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لأبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم، بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد ٢٠٠ كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجيستية من وسائل نقل وحجز فنادق وملاعب تدريب ووسائل استشفاء وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية يتم تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب على كافة الاستعدادات الطبيعية لأي مباراة.

مصدر خاص لـ "دوت الخليج": بن شرقي ليس على رادار الزمالك في الوقت الحالي

كشف مصدر خاص لـ "دوت الخليج" داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب مع المغربي أشرف بن شرقي اللاعب السابق في ميت عقبة والذي رحل مؤخرًا عن الريان القطري وأصبح لاعب حر.

وأَضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" على عدم وجود أي مفاوضات من قبل مجلس إدارة النادي بشكل رسمي أو غير رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء السابق.

خاص "دوت الخليج" الأهلي يرفض مشاركة ثنائي الفريق الأول في أولمبياد باريس 2024

كشف مصدر خاص لـ "دوت الخليج" كواليس رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ،، وذلك بناءً على قرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني برفضه انضمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف المنتخب الأولمبي المشارك في منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج” أن النادي تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقائمة المنتخب الأولمبي من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 رفقة الفراعنة الصغار وذلك بعد أن وقع الاختيار عليهما من قبل البرازيلي "روجيرو ميكالي" المدير الفني.