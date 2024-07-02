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أحمد جودة - القاهرة - غادر كينجسلي كومان، جناح منتخب فرنسا، معسكر فريقه ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ليكون مع شريكته التي من المقرر أن تنجب طفلهما الرابع.

كومان يترك معسكر فرنسا قبل موقعة البرتغال النارية

وقال متحدث باسم منتخب فرنسا، إنَّ كومان غادر معسكر الفريق بعد فوز منتخب الديوك (1-0) على نظيره البلجيكي أمس الإثنين، وصعوده لدور الثمانية في أمم أوروبا، كي يكون بجوار شريكته في السويد.

وضرب منتخب فرنسا موعدًا ناريًا يوم الجمعة المقبل بمدينة هامبورج في دور الثمانية مع نظيره البرتغالي، الذي اجتاز عقبة منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح بدور الـ16 للمسابقة؛ حيث ستكون المواجهة بينهما بمثابة إعادة للقائهما في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2016.

ولم يشارك كومان حتى الآن في أمم أوروبا إلا كبديل خلال التعادل دون أهداف مع منتخب هولندا في دور المجموعات، وذلك بعد موسم مليء بالإصابات مع ناديه بايرن ميونخ الألماني.