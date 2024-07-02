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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإيطالي، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتقام في نوفمبر/تشرين ثان، بدلًا من آذار/مارس المقبل بعد أن ودع المنتخب الإيطالي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي يحمل لقبها من دور الـ16.

أول رد فعل للاتحاد الإيطالي عقب الخروج من اليورو

وبعد أن وقف الحظ بجانب الفريق في التأهل من دور المجموعات، لم يكن المنتخب الإيطالي قادرًا على مجاراة المنتخب السويسري، وخسر (0-2) في دور الـ16.

ويبدو أن منصب لوتيشانو سباليتي، المدير الفني، في مأمن لا سيما وأنه تولى تدريب المنتخب خلفا لروبرتو مانشيني في أيلول/سبتمبر الماضي فقط، وسط اعتراف بأن الفريق الحالي للمنتخب الإيطالي أضعف بكثير من الفريق الذي توج باللقب في 2021.

لكن قد يكون جابريلي جرافينا، 70 عامًا، رئيس الاتحاد الإيطالي، في خطر خلال الانتخابات، كما أنه لم يعلن ما إذا كان سيترشح أم لا.

وقال يوم السبت إنه لن يستقيل من منصبه بشكل فوري.

كان فابيو كابيلو، مدرب ميلان السابق، من بين الذين وجهوا انتقادات كبيرة للمنتخب الإيطالي في ألمانيا، حيث قال مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق إن سباليتي تعامل مع البطولة بغرور.



