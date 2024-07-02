نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ على أعتاب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني اتخذ قرارًا بشأن مستقبله في الموسم المقبل.



وألمح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن دي ليخت البالغ من العمر 24 عامًا ارتبط بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي، حيث ينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو عام 2027.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن دي ليخت أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى مانشستر يونايتد بعد اتصالات مباشرة مع وكلائه من قبل المان يونايتد.



وأوضح فابريزيو رومانو أن الشروط الشخصية ليست مشكلة لأن بيمنتا وكيلة أعماله تتفاوض فقط مع مانشستر يونايتد الذي يعتبر أولوية لدي ليخت.



وأكد فابريزيو رومانو أنه يتبقى فقط الاتفاق بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ حول هيكل الصفقة.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ماتياس دي ليخت كان قد شارك في 30 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع هدف واحد.



ولفت فابريزيو رومانو أن دي ليخت انضم إلى صفوف بايرن ميونخ قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو في صيف عام 2022.