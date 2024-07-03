توم هيتون يجدد عقده مع اليونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - وقع توم هيتون حارس مرمى مانشستر يونايتد على عقد جديد مع الفريق لمدة عام.

وكان هيتون قد تخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد ويقضي حاليا فترته الثانية مع النادي.

وبعد إنضمامه للشياطين الحمر في عام 2021، شارك الحارس في أول مباراة له مع الفريق أمام يانج يويز السويسري بدوري أبطال أوروبا في نفس العام.

كما شارك هيتون في مباراتين الأولى أمام فريق تشارلتون أثلتيك ونوتينجهام فورست في كأس كاراباو، وحافظ على نظافة شباكه في كلتا المباراتين.

وعقب تجديد عقده مع اليونايتد قال هيتون: "أنا سعيد بإستمراري في النادي، أشعر أنني لا أزال في حالة بدنية جيدة، وأنا مستعد لمساعدة الفريق في أي وقت يحتاجني فيه في الموسم المقبل".

وأضاف: "أتعلم الكثير خارج الملعب فيما يخص خطواتي القادمة، ولكن أولويتي الآن هي مساعدة الفريق على مواصلة تحقيق النجاح".

ويتواجد توم هيتون حاليا مع منتخب إنجلترا الذي يشارك في منافسات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا حيث أنه يشغل منصب المدرب المساعد لمدرب حراس مرمى المنتخب، ويجهز حراس مرمى منتخب "الأسود" الثلاثة لمباراة الفريق أمام منتخب سويسرا يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي ببطولة أوروبا.

ووجه الجميع في مانشستر يونايتد التهنئة لتوم هيتون على عقده الجديد مع الفريق متمنيين له التوفيق في موسم 2024-2025.

