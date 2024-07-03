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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية في رياضة ألعاب القوى تدريب محمود أبو الدهب، ورياضة سلاح الشيش، تدريب سامح بهنسي، ورياضة الجودو تدريب د. وليد سالم وذلك للمرحلة الثانية، بالمدينة الرياضية، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد يواصل نشاطه بالمدينة الرياضية

يهدف المشروع إلى الاهتمام بالنشء منذ الصغر لاكتشاف وتنمية مواهبهم الرياضية تماشيًا مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للوصول بهم إلى منصات التتويج الأولمبية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

يذكر أن المشروع القومي للموهبه الحركية يستهدف مواليد ٢٠١٧ وينفذ التدريب خلال أيام السبت، الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.

ينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وتوجيهات الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومى للموهبة الحركية بالوزارة

اشراف عام ا.خالد النحلة وكيل المديرية لشئون لرياضة ود. احمد حسانين المشرف العام ببورسعيد، وفريق العمل الفنى والادارى وبحضور المعد النفسى ببورسعيد.