على خطى اليابان.. المنتخب الروماني يترك غرفة ملابس ميونيخ نظيفة برفقة رسالة مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة -

على خطى اليابان.. ترك لاعبو منتخب رومانيا غرفة تغيير الملابس نظيفة بعدما ودعوا البطولة الأوروبية وتركوا رسالة للمنظمين مؤثرة.



وعقب ذلك وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعثة منتخب رومانيا بـ "الضيف المثالي".

وخرج منتخب رومانيا من البطولة في دور الـ 16 بعدما تلقى الخسارة من هولندا بنتيجة ثلاثية نظيف.



وجاءت الرسالة التي تركها منتخب الروماني كالتالي:

"يورو 2024 كانت واحدة من أهم الخبرات المكتسبة في تاريخنا، وسعداء أنها كانت في ألمانيا التي وفرت لنا التنظيم. كل مباراة وكل عاطفة وكل خبرة اكتسابنها سويا حول سحر كرة القدم".

"نترك ألمانيا ونعلم أننا قدمنا كل شيء لرومانيا وممتنين لكل شيء خضناه هنا، كان من الشرف أن نكون جزءا من عائلة الكرة الأوروبية العظيمة".

"شكرا جزيلا لجعلنا نشعر أننا في المنزل، نشكركم على المرافق التي كانت جزءا كبيرا من تجربتنا الإيجابية في يورو 2024".