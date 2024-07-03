نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف وأحداث مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق فاركو، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره البرتقالي ضمن منافسات الدوري العام.

ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، عن طريق أحمد سيد زيزو، عن طريق ركلة جزاء.

فيما نجح شكري نجيب في إحراز هدف التعادل لصالح فاركو، في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء سكنت شباك الحارس محمد صبحي.

وحاول لاعبي الفريقين خطف هدف الفوز، خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، ولكن دون جدوى.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة.

بينما رفع الفريق البرتقالي رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة.