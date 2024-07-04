جهاد جريشة يحسم الجدل: هذا رأيي في ركلتي جزاء الزمالك وفاركو  

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة الجدل، بشأن ركلتي جزاء فريقي الزمالك وفاركو، خلال المباراة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث انتهت أحداث مباراة الزمالك ضد فاركو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تم تسجيل الهدفين عن طريق ركلتي جزاء.

جهاد جريشة يكشف مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك وفاركو

وقال جهاد جريشة في مداخلة هاتفية عبر برنامج " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ركلة جزاء الزمالك صحيحة؛ لأن قدم شيكا حارس مرمى فاركو ارتطمت في قدم أحمد سيد زيزو ويديه ليست سبب الإعاقة".

وأشار الخبير التحكيمي:" ركلة جزاء فاركو صحيحة أيضا، بعد إعاقة عمر جابر للاعب فاركو، بجسده، ولذلك فإنها صحيحة بنسبة 100%".

ثم اختتم:" تفاصيل ركلتي الجزاء في المباراة صعبة للغاية، وشاهدتهما أكثر من مرة، للكشف مدى صحتهما".