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أحمد جودة - القاهرة - كشف رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الريان والزمالك السابق عن موقف اللاعب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وكيل أشرف بن شرقي يكشف موقف اللاعب من العودة للزمالك

قال رشيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "تم انتهاء تعاقد أشرف بن شرقي مع الريان واللاعب أصبح حرًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة القادمة".

وأكمل: "هناك العديد من العروض المقدمة لـ أشرف من 5 دوريات 3 عربية ودوريين أوروبيين".

وأضاف: "لدينا عرض من الدوري القطري وعروض من الدوري الإماراتي وأحد أندية الدوري السعودي، بالإضافة إلى عرضين تركي وفرنسي".

وأردف: "بن شرقي سيفاضل بين جميع العروض خلال الفترة القادمة وسيكون اختياره وفقًا للمشروع المقدم له، من خلال مستقبله ومستوى الدوري والمنافسة وكذلك البطولات التي سيشارك فيها مع فريقه في الموسم الجديد.

واختتم: "عن احتمالية عودته للزمالك مرة أخرى، قال: "كل شئ وارد في كرة القدم، ومن المحتمل عودة بن شرقي إلى الزمالك مرة أخرى".