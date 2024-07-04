إيدرسون يقترب من الرحيل عن السيتي

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أحمد جودة - القاهرة -

يقترب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي من الرحيل عن الفريق، حيث كان الحارس قد توصل إلى إتفاق على الشروط الشخصية مع نادي النصر السعودي الذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



حيث أنه سيوقع مع النصر لمدة عامين مع خيار واحد إضافي بمعدل 30 مليونا لكل موسم، وفي ظل غياب الأطراف، فأن كل ما تبقى هو التفاوض مع السيتي على المبلغ الذي سيتم دفعه مقابل الإستغناء عن خدمات الحارس البرازيلي.



وكان النصر السعودي يولي إهتماما منذ زمن، وتحديدا في الصيف الماضي، حيث أنهم قاموا بمحاولة لضمه لكنها لم تؤتي ثمارها، وكان السيتي يعتبر إيدرسون دائما حارس المرمى الأساسي على الرغم من المستوى الكبير الذي قدمه حارس مرمى الفريق ستيفان أورتيجا، لكن في النهاية سيكون قرار إيدرسون بتجربة تحديات جديدة هو القرار الأخير.

ويكثف السيتي الآن المفاوضات مع أورتيجا لتمديد عقده، حيث أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2026، ولكن هناك العديد من الأسماء التي ظهرت كبديل محتمل له، وفقا للعديد من وسائل الإعلام الإنجليزية سيتم إختيار حارس المرمى الجديد الذي سيلعب في تشكيلة مدرب السيتي بيب جوارديولا بين مايك مينيان حارس ميلان الإيطالي وديوجو كوستا حارس بورتو البرتغالي.

وفي حال تم تأكيد رحيله، فسيرحل إيدرسون عن صفوف أبناء ملعب "الإتحاد" كأسطورة للمان سيتي منذ إنتقاله إليه قادما من بنفيكا البرتغالي في 2017، وكان إيدرسون واحدا من القلائل الذين لا يمكن المساس بهم بالنسبة لجوارديولا.

وخلال مشوار الحارس مع مانشستر سيتي حقق معه بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.