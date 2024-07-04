نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كندا وفنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب كندا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب فنزويلا بعد غد السبت الموافق السادس من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات كوبا أمريكا.

ويستضيف ملعب "AT&T"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي كندا وفنزويلا بعد غد السبت، وذلك في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة كندا ضد فنزويلا في كوبا أمريكا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة كندا ضد فنزويلا بعد غد السبت في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كندا ضد فنزويلا في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات fox sport، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة كندا ضد فنزويلا بعد غد السبت، عبر قنواتها.